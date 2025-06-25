عبد المسيح التقى الرئيس عون: لضرورة الاستمرار في سياسة الحياد التي حمت لبنان

التقى رئيس الجمهورية النائب أديب عبد المسيح، الذي أكد بعد اللقاء ضرورة الاستمرار في سياسة الحياد التي حمت من تداعيات الحرب – ، مشدداً على تأييد موقف لبنان الداعم لتمديد مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب.

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رئيس الكرامة النائب فيصل كرامي، أثنى بعد لقائه ، على الجدية الواضحة في تفعيل عمل مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة استكمال هذا المسار على المستويات الدستورية، القانونية، الرقابية، الاجتماعية والإنسانية، وعلى أهمية إنجاز التعيينات المطلوبة.