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لبنان

عبد المسيح التقى الرئيس عون: لضرورة الاستمرار في سياسة الحياد التي حمت لبنان

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:58
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب أديب عبد المسيح، الذي  أكد بعد اللقاء ضرورة الاستمرار في سياسة الحياد التي حمت لبنان من تداعيات الحرب الإسرائيليةالإيرانية، مشدداً على تأييد موقف لبنان الداعم لتمديد مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب.
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رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، أثنى بعد لقائه الرئيس عون، على الجدية الواضحة في تفعيل عمل مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة استكمال هذا المسار على المستويات الدستورية، القانونية، الرقابية، الاجتماعية والإنسانية، وعلى أهمية إنجاز التعيينات المطلوبة.
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