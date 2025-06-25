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لبنان
يستقدمان فتيات من سوريا... توقيف الرأس المدبر لشبكة دعارة وأحد معاونيه في منطقة لبنانية (صورة)
Lebanon 24
25-06-2025
|
03:52
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق
اللبنانية
، توفرت معطيات لدى
شعبة المعلومات
حول نشاط شبكة تُسهّل أعمال الدعارة ضمن
محافظة جبل لبنان
، وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من: ي. ز. (مواليد عام 1987، سوري) رئيس الشبكة، ك. ح. (مواليد عام 1990) من أصحاب السوابق في جرم مخدرات.
بتاريخ 18-6-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة
أنطلياس
على متن سيارة نوع "
مرسيدس
" لون فضي تم ضبطها. بتفتيشهما والسيارة، عُثِرَ بحوزة الأول على هاتفَين خلويَّين، وبحوزة الثاني على مسدّس حربي مع ممشط و7 طلقات صالحة للاستعمال، وهاتفَين خلويَّين.
بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بإدارة شبكة لتسهيل أعمال الدعارة، من خلال استقدام فتيات من
سوريا
واستقطاب الزبائن عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما اقتصر دور الثاني على نقل الفتيات إلى الفنادق مستخدمًا السيارة المضبوطة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة
القضاء
.
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