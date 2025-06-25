سلام: قرار البنك الدولي خطوة أساسية في إعادة الإعمار

رحّب رئيس الحكومة عبر منصة "اكس" بموافقة الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب.

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