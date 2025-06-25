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لبنان

يموّل "حزب الله"... الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة "الصادق" للصرافة في لبنان

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:20
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كتب المُتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكٍس":
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"أغارت طائرات سلاح الجو أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة "الصادق" للصرافة. وكان المدعو بكري يعمل بوعي كامل مع حزب الله لتحويل الأموال لدعم الأنشطة للتنطيم".


تابع: "شبكة "الصادق" للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني". 


اضاف: "تُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات واستمرار أنشطة حزب الله".


واشار إلى أنّه "خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى الجيش الاسرائيلي في إيران على المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني والذي كان يدير بشكل حصري اجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس وأذرعه والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في تركيا، العراق، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية". 

ختم: "يشكل القضاء على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة حزب الله ".
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