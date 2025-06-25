يموّل "حزب الله"... الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة "الصادق" للصرافة في لبنان

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"أغارت طائرات سلاح الجو أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة وقضت على هيثم بكري، رئيس شبكة "الصادق" للصرافة. وكان المدعو بكري يعمل بوعي كامل مع لتحويل الأموال لدعم الأنشطة للتنطيم".تابع: "شبكة "الصادق" للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله، بتمويل وتوجيه من ".اضاف: "تُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات واستمرار أنشطة حزب الله".واشار إلى أنّه "خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى الجيش الاسرائيلي في المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق والذي كان يدير بشكل حصري اجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى وأذرعه والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في ، ، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية".ختم: "يشكل على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري ضربة قاسية لمسارات تمويل لمنظمة حزب الله ".