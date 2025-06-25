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لبنان

استئناف الرحلات إلى العراق.. بيان جديد من الـ MEA

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:31
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أعلنت شركة شركـة طيران الشرق الأوسط –الخطوط الجوية اللبنانية عن معاودة تسيير جميع حلاتها المجدولة سابقا من وإلى بغداد،النجف، وأربيل، وذلك في الأيام التالية:
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