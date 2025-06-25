في هذه البلدة الجنوبيّة... مسيّرة إسرائيليّة تستهدف شابًا!

استهدفت مسيّرة إسرائيلية شابا، في ، ، وتم نقله إلى - في صور للمعالجة.

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وفي حولا، ألقت " " إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على فريق مهندسي وعدد من المواطنين، خلال الكشف على المنازل المدمرة في حيّ البلول في البلدة.

وقد أُصيب مواطن بجروحٍ طفيفة.



