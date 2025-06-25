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لبنان

في هذه البلدة الجنوبيّة... مسيّرة إسرائيليّة تستهدف شابًا!

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:45
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية شابا، في المنصوري، صباح اليوم، وتم نقله إلى مستشفى اللبناني - الإيطالي في صور للمعالجة.
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وفي حولا، ألقت "درون" إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على فريق مهندسي مجلس الجنوب وعدد من المواطنين، خلال الكشف على المنازل المدمرة في حيّ البلول في البلدة.
 
 
وقد أُصيب مواطن بجروحٍ طفيفة.
 
 

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