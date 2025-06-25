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لبنان

سماع أصوات قوية في صيدا وطرابلس.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:45
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سمع صوت قوي في صيدا وشوهدت أعمدة دخان في أجواء المدينة.
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وسيّر الجيش دوريات في المنطقة للتأكد من مصدر الصوت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

كما سمع صوت قوي في طرابلس ناتج عن مفرقعات نارية ضخمة مصدرها القبة أطلقت ابتهاجاً بخروج الشاب وليد القرحاني من السجن بعدما قضى محكوميته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 





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