سماع أصوات قوية في صيدا وطرابلس.. وهذا ما تبين

Advertisement

سمع صوت قوي في وشوهدت أعمدة دخان في أجواء المدينة.وسيّر الجيش دوريات في المنطقة للتأكد من مصدر الصوت، وفق ما أفادت مندوبة " ".كما سمع صوت قوي في ناتج عن مفرقعات نارية ضخمة مصدرها أطلقت ابتهاجاً بخروج الشاب وليد القرحاني من السجن بعدما قضى محكوميته، وفق ما أفادت مندوبة " 24".