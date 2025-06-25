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لبنان

بيان عن المكتب الإعلاميّ لستريدا جعجع... إليكم مضمونه

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:02
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ستريدا جعجع البيان التالي :
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تقدّر النائب ستريدا جعجع عالياً جهود مجلس بلدية بشري السابق برئاسة السيد فرادي كيروز، كما تقدّر جهود المجلس البلدي الحالي برئاسة السيد دجو كيروز،  على المتابعة الحثيثة لملف الحدود بين بلدية بشري وبلدية بقاعصفرين، احقاقاً  للحق، ووضعاً للامور في نصابها التاريخي والواقعي الممتد من جيل الى جيل حفاظاً على حسن الجوار، مما ادى الى صدور القرار عن القاضي العقاري في طرابلس الذي اعطى كل ذي حق حقه، وادى الى اظهار حق مدينة بشري في ان القرنة السوداء تقع ضمن نطاقها الجغرافي.
هذه المتابعة التي كان من جرائها بذل الغالي والنفيس من كافة ابناء عائلات بشري وفعالياتها، ومنها تضحية الشهيدين هيثم طوق ومالك طوق بأرواحهما صوناً لكرامة وشرف وحقوق اهالي مدينة بشري. 
والتهنئة ايضاً الى اهالي بشري على دعمهم وتضحياتهم التي قدموها للبلدة والوطن.
 
 
 
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