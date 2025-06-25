بيان عن المكتب الإعلاميّ لستريدا جعجع... إليكم مضمونه

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب البيان التالي :تقدّر النائب عالياً جهود بشري السابق برئاسة السيد ، كما تقدّر جهود الحالي برئاسة السيد دجو ، على المتابعة الحثيثة لملف الحدود بين بلدية بشري وبلدية بقاعصفرين، احقاقاً للحق، ووضعاً للامور في نصابها التاريخي والواقعي الممتد من جيل الى جيل حفاظاً الجوار، مما ادى الى صدور القرار عن القاضي العقاري في الذي اعطى كل ذي حق حقه، وادى الى اظهار حق مدينة بشري في ان القرنة السوداء تقع ضمن نطاقها الجغرافي.هذه المتابعة التي كان من جرائها بذل والنفيس من كافة ابناء عائلات بشري وفعالياتها، ومنها تضحية الشهيدين ومالك طوق بأرواحهما صوناً لكرامة وشرف وحقوق اهالي مدينة بشري.والتهنئة ايضاً الى اهالي بشري على دعمهم وتضحياتهم التي قدموها للبلدة والوطن.