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لبنان

كتاب من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة الى المسؤولين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:14
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وجه المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة كتابا الى المسؤولين يتعلق بقرار الحكومة حول مشروع قانون معجل مكرر بفتح اعتمادات للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، طالب بـ"العدالة فقط". 
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