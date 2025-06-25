بيضون ممثّلا بري في مراسم تسلم قيادة "اليونيفيل": لبنان يحتاج الى مهامها للمساهمة في تحقيق الاستقرار

شارك النائب ممثلا رئيس مجلس النواب في مراسم التسليم والتسلم في قيادة" اليونيفيل"، واكد في تصريح أن "مشاركة الفاعليات الجنوبية والحضور الرسمي في المراسم، تؤكد مدى أهمية مهمة اليونيفيل في ، خصوصاً في ظل استمرار لبعض الأراضي ".

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وأشار، بحسب بيان صادر عنه، إلى أن "الكلمات التي ألقاها القائدان السابق والجديد لليونيفيل تعكس حاجة والمجتمع الدولي إلى هذه المهمة الأساسية، التي تساهم في تحويل الجنوب من وضع هش إلى حالة دائمة من وقف إطلاق النار".