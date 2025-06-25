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لبنان

بيضون ممثّلا بري في مراسم تسلم قيادة "اليونيفيل": لبنان يحتاج الى مهامها للمساهمة في تحقيق الاستقرار

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:22
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شارك النائب اشرف بيضون ممثلا رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مراسم التسليم والتسلم في قيادة" اليونيفيل"، واكد في تصريح  أن "مشاركة الفاعليات الجنوبية والحضور الرسمي في المراسم، تؤكد مدى أهمية مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي اللبنانية". 
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وأشار، بحسب بيان صادر عنه،  إلى أن "الكلمات التي ألقاها القائدان السابق والجديد لليونيفيل تعكس حاجة لبنان والمجتمع الدولي إلى هذه المهمة الأساسية، التي تساهم في تحويل الجنوب من وضع هش إلى حالة دائمة من وقف إطلاق النار".
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