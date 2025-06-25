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لبنان

تمام سلام بحث مع مراد والخير في التطورات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:34
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استقبل الرئيس تمام سلام اليوم في المصيطبة النائب حسن مراد يرافقه هشام طبارة وسامر هزيمة الذين سلموه دعوة لحضور وضع الحجر الاساس لمجمع البقاع الاسلامي في شتورا ، وكانت مناسبة، تم في خلالها عرض للاوضاع في لبنان .
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واستقبل الرئيس سلام النائب احمد الخير وتم عرض للتطورات العامة في لبنان والمنطقة .
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