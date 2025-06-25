تمام سلام بحث مع مراد والخير في التطورات في لبنان والمنطقة

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استقبل الرئيس اليوم في المصيطبة النائب يرافقه هشام وسامر هزيمة الذين سلموه دعوة لحضور وضع الحجر الاساس لمجمع في شتورا ، وكانت مناسبة، تم في خلالها عرض للاوضاع في .واستقبل الرئيس سلام النائب وتم عرض للتطورات العامة في لبنان والمنطقة .