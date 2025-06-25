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لبنان

رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع اللبكي في ازالة التعديات في القموعة

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:45
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زار رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع المحامي محمد البعريني، محافظ عكار عماد اللبكي في السرايا ، وبحث معه في مسألة إزالة التعدّيات عن سهلة القموعة، ومسألة ضبط الدراجات النارية المزعجة التي تقلق راحة الأهالي، حيث وعد اللبكي بدء التنفيذ في خلال الأيام المقبلة. 
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كما زار البعريني قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران وطالب بمؤازرة قوى الأمن الداخلي للمطالب الآنفة الذكر ووعد بذلك. 

وزار ايضا نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن، مطالبًا بالتدخّل في مسألة مياه الشفة التي تنبع من قرية القمامين وتروي مناطق وقرى في جرد القيطع، حيث وعد الحسن بالسعي لإزالة العقبات التي تعترض هذا المشروع.
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