رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع اللبكي في ازالة التعديات في القموعة

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زار بلديات المحامي محمد البعريني، محافظ في السرايا ، وبحث معه في مسألة إزالة التعدّيات عن سهلة ، ومسألة ضبط الدراجات النارية المزعجة التي تقلق راحة الأهالي، حيث وعد اللبكي بدء التنفيذ في خلال الأيام المقبلة.كما زار البعريني قائد منطقة في العميد وطالب بمؤازرة قوى الأمن الداخلي للمطالب الآنفة الذكر ووعد بذلك.وزار ايضا في الشمال ، مطالبًا بالتدخّل في مسألة مياه الشفة التي تنبع من قرية القمامين وتروي مناطق وقرى في جرد ، حيث وعد الحسن بالسعي لإزالة العقبات التي تعترض هذا المشروع.