ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية في قمة غافي : لبنان أمام منعطف حاسم

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ألقى العامة الدكتور ركان ناصر الدين كلمة ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قمة غافي Gavi (التحالف العالمي للقاحات) المنعقدة في بروكسل – بلجيكا بالتعاون مع الإتحاد ومؤسسة بيل غيتس تحت عنوان: "الصحة والإزدهار بفضل التلقيح" بمشاركة عدد من رؤساء العالم من بينهم الرئيس وعدد كبير من رؤساء الحكومات ووزراء الصحة ومسؤولي منظمات عالمية معنية بالتحصين.وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة "أن لبنان إتخذ خيارًا واضحًا لا رجعة عنه يقضي بإعطاء الأولوية للتحصين باعتباره ضرورة وطنية وذلك رغم سلسلة الأزمات التي شهدها البلد منذ العام 2019 وحتى اليوم والتي تضمنت حربًا ضروسًا وانهيارًا اقتصاديًا فضلا عن عبء استضافة أكثر من مليون وسبعمئة ألف لاجئ".أضاف:"أن دعم التحالف العالمي للقاحات (Gavi) كان خلال هذه الفترة محوريًا. فمن خلال مساعدته المرنة، تمكّن لبنان من استعادة معدلات التغطية الوطنية، وضمان وصول المواطنين اللبنانيين ومجتمعات اللاجئين إلى جميع اللقاحات الروتينية الضرورية. وقد أصبح التحصين اليوم جزءًا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الأولية في لبنان. ويتم تنظيم حملات توعية مجتمعية لا سيما في الأطراف والمناطق البعيدة، لتحديد إمكانية وجود أطفال غير محصنين والتأكد من عدم ترك أي منهم خلف الركب".وقال ناصر الدين: "بفضل استمرار التعاون مع تحالف Gavi، يعمل لبنان على خطط لإدخال اللقاح ضد سرطان عنق الرحم (HPV) على الروزنامة الوطنية للتحصين بحلول عام 2026، في موازاة إجراء تقييم لتأمين تمويل مستدام للتحصين الروتيني يتيح إمكانية إدخال اللقاح الجديد".أضاف : أن لبنان يقف عند منعطف حاسم، إذ إن خطر التراجع عن التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال التحصين يلوح في الأفق في حال غياب الدعم المستمر من GAVI، خاصة بالنسبة للاجئين والفئات الهشة".ولفت إلى أنه "رغم الحكومة بتطوير أنظمة تمويل ذاتية الاستدامة، فإن هذا الهدف يحتاج إلى الوقت والتعاون والدعم المستمر لتحقيقه"، مضيفا "أن النهج المرن والقيادي الذي تتبعه GAVI ضروري جدا في هذه المرحلة لتحويل التحديات الحالية إلى قدرة على الصمود الأمد".وأسف وزير الصحة ل"تراجع الدعم المقدم من الجهات المانحة بشكل حاد"، لافتا إلى "أن العديد من شركاء القطاع الصحي بدأ بالانسحاب، ما أدى إلى فقدان الكثير من اللبنانيين وغير اللبنانيين إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية، الأمر الذي يفرض ضغوطا هائلة على لتلبية الاحتياجات الصحية". وقال:" إن العامة، بدعم من GAVI والاتحاد الأوروبي، تعتزم إطلاق خطة انتقالية لمدة عامين لتيسير عملية التمويل الذاتي للبرنامج الوطني الموسع للتحصين".وختم الوزير ناصر الدين كلمة لبنان مؤكدا "أن الرسالة واضحة: فتمويل هذه المرحلة بالكامل من Gavi أمر ضروري، ليس فقط للحفاظ على التقدم المحرز، بل لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية الأساسية في قطاع الصحة".لقاءات على هامش القمةوعلى هامش القمة عقد الوزير ناصر الدين إجتماعا مع مديرة مكتب في المفوضية الأوروبية هنريك تراوتمان، للشرق الأوسط وشمال والخليج وتناول التحديات المطروحة في مجال الصحة.كما كان له لقاء مع دكتور إدوارد تشان الذي يمثل مجموعة أكاديميين وتقنيين سويسريين يتواصلون مع وزارة الصحة العامة للبحث في سبل مواصلة الدعم التقني للقطاع الصحي على المستويات كافة بما يشمل الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.