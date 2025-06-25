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لبنان
حجازي رئيساً لاتحاد بلديات صيدا - الزهراني ويونان نائباً له
Lebanon 24
25-06-2025
|
05:54
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فاز رئيس بلدية
صيدا
المهندس
مصطفى حجازي
برئاسة اتّحاد بلديات صيدا -الزهراني، ورئيس بلدية
مغدوشة
المهندس رئيف
يونان
نائباً له.
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وشكر
حجازي
"كلّ من ساهم بتحقيق التوافق بين كافة الأطراف ، كما شكر لمحافظ الجنوب
منصور ضو
جهوده المبذولة في هذا المجال"، وقال ان "هذا التنوع الموجود في الاتحاد هو غنى للمنطقة ونحن نعول على الجميع لنكون فريقاً واحداً بعملنا لمواجهة الصعوبات التي كلنا يعلم وجودها اليوم خاصة على مستوى الاتحاد الذي يتميز بامتداده الجغرافي والسكاني".
ووعد "بالسعي كفريق موحد لتحقيق كل ما هو خير لهذه المنطقة لا سيما مع وضع رؤية واضحة للعمل على مشاريع طموحة سواء كان على المستوى الانمائي أو السياحي"، وأضاف: "سيكون تواصلنا مع كل الجهات لتأمين الحاجات الأساسية التي يتطلبها الاتحاد".
وختم حجازي مجدداً شكره " للجميع وخاصة اعضاء الاتحاد الذين أبدوا كل الحرص لتكون جلسة توافقية أثمرت نتيجتها تسمية الرئيس ونائبه".
بدوره، شكر يونان "كل من ساهم في انجاح جلسة الانتخاب وارساء التوافق، لا سيما حزب "
القوات اللبنانية
" الذي سحب مرشحه لمركز
نائب رئيس الاتحاد
".
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