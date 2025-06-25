حجازي رئيساً لاتحاد بلديات صيدا - الزهراني ويونان نائباً له

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وشكر "كلّ من ساهم بتحقيق التوافق بين كافة الأطراف ، كما شكر لمحافظ الجنوب جهوده المبذولة في هذا المجال"، وقال ان "هذا التنوع الموجود في الاتحاد هو غنى للمنطقة ونحن نعول على الجميع لنكون فريقاً واحداً بعملنا لمواجهة الصعوبات التي كلنا يعلم وجودها اليوم خاصة على مستوى الاتحاد الذي يتميز بامتداده الجغرافي والسكاني". فاز رئيس بلدية المهندس برئاسة اتّحاد بلديات صيدا -الزهراني، ورئيس بلدية المهندس رئيف نائباً له.وشكر "كلّ من ساهم بتحقيق التوافق بين كافة الأطراف ، كما شكر لمحافظ الجنوب جهوده المبذولة في هذا المجال"، وقال ان "هذا التنوع الموجود في الاتحاد هو غنى للمنطقة ونحن نعول على الجميع لنكون فريقاً واحداً بعملنا لمواجهة الصعوبات التي كلنا يعلم وجودها اليوم خاصة على مستوى الاتحاد الذي يتميز بامتداده الجغرافي والسكاني".

ووعد "بالسعي كفريق موحد لتحقيق كل ما هو خير لهذه المنطقة لا سيما مع وضع رؤية واضحة للعمل على مشاريع طموحة سواء كان على المستوى الانمائي أو السياحي"، وأضاف: "سيكون تواصلنا مع كل الجهات لتأمين الحاجات الأساسية التي يتطلبها الاتحاد".



وختم حجازي مجدداً شكره " للجميع وخاصة اعضاء الاتحاد الذين أبدوا كل الحرص لتكون جلسة توافقية أثمرت نتيجتها تسمية الرئيس ونائبه".



بدوره، شكر يونان "كل من ساهم في انجاح جلسة الانتخاب وارساء التوافق، لا سيما حزب " " الذي سحب مرشحه لمركز ".