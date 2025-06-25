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لبنان

إنفجار قذيفة بأحد المواطنين في رب ثلاثين

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ بأحد الأشخاص في بلدة رب ثلاثين.
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ونٌقِلَ المصاب على الفور إلى مستشفى النجدة.
 
 
 
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