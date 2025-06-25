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لبنان
سلام استقبل النائب منيمنة
Lebanon 24
25-06-2025
|
06:25
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استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
اليوم في السرايا النائب
ابراهيم
منيمنة الذي قال بعد اللقاء:"هدف اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الأساسية. في البداية، جرى بحث حول الوضع العام في البلاد والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في
لبنان
في ظل الحروب والأزمات التي تدور في محيطه. كما تناول
النقاش
العلاقات
اللبنانية
مع
الدول العربية
، لا سيما مع الحكومة
السورية
، وسبل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم الملفات المشتركة التي يمكن للبنان أن يعالجها ضمن هذا الإطار."
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اضاف:"وتم التطرق بشكل خاص إلى الوضع القائم في
بيروت
، وخصوصًا أزمة المياه المتفاقمة التي باتت تُشكّل ضغطًا كبيرًا على المواطنين نتيجة الشح الحاد الذي تعانيه العاصمة. وقد عُرضت في هذا السياق الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة، إلى جانب مجموعة من المقترحات العملية لمعالجتها. من بين هذه الحلول المقترحة، العمل على إصلاح الشبكات وتعزيزها، وخصوصًا تلك المرتبطة بفصل مضخة بيروت عن غيرها من المضخات في محطتي ضبية وجعيتا، وصولا لمراقبة كميات المياه الواصلة إلى محطة تلة الخياط ومحطة برج
ابو حيدر
، بهدف التأكد من أن المياه تصل إلى العاصمة بشكل وافٍ وبحسب التوزيع المُفترض من الأساس. وخلال الزيارات الميدانية الأخيرة لاحظنا وجود نقص واضح في الكميات الواصلة إلى بيروت، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة."
وتابع؛"إلى جانب ملف المياه، تم التطرق أيضًا إلى موضوع العناصر الفارين في
قوى الأمن الداخلي
، وذلك في سياق القانون الذي تم التقدم به لمعالجة أوضاعهم. وقد نوقشت خلال اللقاء كيفية استكمال هذا الملف من وجهة نظره، مع الإشارة إلى أن الموضوع لا يزال قيد البحث داخل الحكومة."
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