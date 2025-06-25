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لبنان

المفتي دريان استقبل الرئيس دياب واللواء خير

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:38
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الرئيس حسان دياب وبحث معه في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية،
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واستقبل المفتي دريان اللواء محمد خير وتم التداول في الأوضاع العامة.
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