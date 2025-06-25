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لبنان

الوزير حيدر بحث مع البعريني ورستم شؤونا انمائية في عكار

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:44
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استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه صباح اليوم النائبين وجيه البعريني وأحمد رستم ، وتم البحث في الوضعين الاجتماعي والإنمائي في منطقة عكار.
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كما التقى الوزير حيدر وفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة حسن حوماني.

وسلم  الوفد  الوزير مذكرة تتضمن المطالبة بتحسين رواتب العاملين في الضمان، ووعد الوزير حيدر النقابة بمتابعة هذا الملف والعمل على ايجاد الحل المناسب.

ثم استقبل الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، وجرى نقاش حول الاوضاع النقابية والمعيشية.

واستقبل وزير العمل وفداً من "النجدة الاجتماعية". 
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