الوزير حيدر بحث مع البعريني ورستم شؤونا انمائية في عكار

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استقبل في مكتبه النائبين وأحمد رستم ، وتم البحث في الوضعين الاجتماعي والإنمائي في منطقة .كما التقى الوزير حيدر وفد نقابة مستخدمي برئاسة حسن حوماني.وسلم الوفد الوزير مذكرة تتضمن المطالبة بتحسين رواتب العاملين في الضمان، ووعد الوزير حيدر النقابة بمتابعة هذا الملف والعمل على ايجاد الحل المناسب.ثم استقبل للاتحاد العمالي العام ، وجرى نقاش حول الاوضاع النقابية والمعيشية.واستقبل وزير العمل وفداً من "النجدة الاجتماعية".