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لبنان
مهرجانات بيت الدين - "مكملين".. إليكم البرنامح المعدّل
Lebanon 24
25-06-2025
|
06:48
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صدر عن مهرجانات
بيت الدين
- "مكملين" البيان التالي: "عطفاً على بياننا السابق بخصوص تعليق المهرجان لهذا العام 2025، وبالنظر إلى المتغيرات السياسية والأمنية الايجابية في المنطقة، يسّر لجنة مهرجانات بيت الدين الإعلان عن إعادة تنظيم المهرجان ببرنامج معدل طرأ عليه بعض التغييرات بسبب الظروف العامة، شعاره "مكملين" رغم كل التحديات".
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ووفق البرنامج المعدّل، فالافتتاح سيتم في 10
تموز
مع "
ديوانية
حب" بأجمل أصوات العالم العربي: ريهام
عبد الحكيم
، جاهدة
وهبة
ولبانة
القنطار
وترافقهنّ فرقة موسيقية بقيادة
المايسترو
أحمد طه.
تفتتح المعارض Unfolding Landscapes وNothing but Flowers قبل الحفلة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.
أما المسرحية الغنائية "كلّو مسموح" فستعرض في 23، 24 و25 تموز من بطولة النجمة
كارول سماحة
وروي
الخوري
، يشاركهما
فؤاد
يمين، جوي كرم،
دوري
سمراني، نور حلو، شربل سمّور، نزيه يوسف إلى جانب مجموعة كبيرة من الراقصين المحترفين.
LeBAM في 27 تموز، “الرقص حول العالم”، حفل خيري لدعم الموسيقيين اللبنانيين الشباب، بمشاركة التينور بشارة مفرّج، ومصممي الرقص مازن
كيوان
وسحر
أبي خليل
تباع التذاكر في جميع فروع Ticketing Box Office.
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