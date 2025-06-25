مهرجانات بيت الدين - "مكملين".. إليكم البرنامح المعدّل

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صدر عن مهرجانات - "مكملين" البيان التالي: "عطفاً على بياننا السابق بخصوص تعليق المهرجان لهذا العام 2025، وبالنظر إلى المتغيرات السياسية والأمنية الايجابية في المنطقة، يسّر لجنة مهرجانات بيت الدين الإعلان عن إعادة تنظيم المهرجان ببرنامج معدل طرأ عليه بعض التغييرات بسبب الظروف العامة، شعاره "مكملين" رغم كل التحديات".ووفق البرنامج المعدّل، فالافتتاح سيتم في 10 مع " حب" بأجمل أصوات العالم العربي: ريهام ، جاهدة ولبانة وترافقهنّ فرقة موسيقية بقيادة أحمد طه.تفتتح المعارض Unfolding Landscapes وNothing but Flowers قبل الحفلة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.أما المسرحية الغنائية "كلّو مسموح" فستعرض في 23، 24 و25 تموز من بطولة النجمة وروي ، يشاركهما يمين، جوي كرم، سمراني، نور حلو، شربل سمّور، نزيه يوسف إلى جانب مجموعة كبيرة من الراقصين المحترفين.LeBAM في 27 تموز، “الرقص حول العالم”، حفل خيري لدعم الموسيقيين اللبنانيين الشباب، بمشاركة التينور بشارة مفرّج، ومصممي الرقص مازن وسحرتباع التذاكر في جميع فروع Ticketing Box Office.