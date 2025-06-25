Advertisement

لبنان

الصمد: القرار العقاري حول القرنة السوداء إعدادي

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1382449-638864572900082989.jpg
Doc-P-1382449-638864572900082989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر النائب جهاد الصمد بياناً أشار فيه إلى أنه "خلافاً لتصريح السيدة ستريدا جعجع النائبة عن قضاء بشري، يهمني أن أؤكد ما يلي:
Advertisement

أولاً: إنّ تصريح الزميلة ستريدا جعجع يفتقد للدقة القانونية، إذ فسرت قرار القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي على غير واقعه، سيما لجهة إعتبار أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق الجغرافي لقضاء بشري.

ثانياً: إنّ القرار الصادر عن القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي هو قرار إعدادي وليس نهائي، علماً أنّ هذا القرار قابل للإعتراض أمام القاضي العقاري ذاته سنداً لما جاء في القرار.

ثالثاً: سبق لأمين السجل العقاري في لبنان الشمالي أن أصدر في العام 2014 قراراً أكد فيه، بعد الكشف وتكليف مسّاحين، أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين في الضنية.

رابعاً: إستطراداً، إنّ القاضي العقاري أساساً غير ذي صفة وليس له صلاحية للنظر في حدود الأقضية، إذ أنّ النص الدستوري واضح لجهة اعتبار أنّ حدود الأقضية تصدر بقرار عن مجلس النواب، ولا يملك القاضي العقاري صلاحية تعديلها.

خامساً: نؤكد حرصنا على أفضل علاقات الجيرة والأخوة التي تربط أهلنا في الضنية وبشري، آملين عدم إستباق القرارات القضائية لحين صدور القرار النهائي والمبرم من القضاء، الذي يظل الفصل في دولة القانون.
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية بقاعصفرين: قرار القاضي العقاري حول القرنة السوداء يتناقض مع الوثائق والمعطيات
lebanon 24
25/06/2025 17:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي بشأن القرار القضائي المتعلق بالقرنة السوداء: يعتريه الكثير من الثغرات القانونية والفنية والهندسية
lebanon 24
25/06/2025 17:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: مواصلة التمارين التدريبية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء
lebanon 24
25/06/2025 17:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد هنأ بالأضحى
lebanon 24
25/06/2025 17:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-06-25
10:28 | 2025-06-25
10:22 | 2025-06-25
10:21 | 2025-06-25
10:14 | 2025-06-25
10:06 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24