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لبنان

الرئيس عون: التمديد لليونيفيل يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:26
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قال رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون إنّ "التمديد لليونيفيل يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، ونأمل في دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان إنجازه في موعده المحدد".
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وأضاف عون خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود".
وتابع: "حيثما انتشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني، جرى تطبيق قرار الدولة بحصرية السلاح، وتمّت إزالة جميع المظاهر المسلحة".
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