الرئيس عون: التمديد لليونيفيل يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية

قال رئيس الجمهوريّة إنّ "التمديد لليونيفيل يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، ونأمل في دعم في لضمان إنجازه في موعده المحدد".

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وأضاف عون خلال لقائه مستشار لشؤون أنّ "استمرار للتلال الخمس ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار حتى الحدود".

وتابع: "حيثما انتشر الجيش في منطقة جنوب ، جرى تطبيق قرار الدولة بحصرية السلاح، وتمّت إزالة جميع المظاهر المسلحة".