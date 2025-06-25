رجّي عرض وسفير اسبانيا التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مدينة اشبيلية

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استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفير اسبانيا لدى الذي أطلعه على التحضيرات الجارية والتفاصيل المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في مدينة اشبيلية الاسبانية والذي سيشارك فيه لبنان.وتطرق البحث كذلك الى العلاقات بين لبنان واسبانيا، لا سيما على المستوى السياسي.ونوّه السفير أغوادو بقيادة القائد السابق لليونيفيل اللواء أرولدو ، وأكد" تمسك بدور اليونيفيل في لبنان". كما عرض السفير أغوداو على الوزير رجّي النشاطات الثقافية التي تقوم بها السفارة الاسبانية في لبنان.