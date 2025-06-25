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لبنان

شؤون متقاعدي الجامعة اللبنانية ومطالب متقاعدي القطاع العام محور لقاءات النائب جنبلاط

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:48
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفدا من لجنة الأجراء والإداريين المتقاعدين في الجامعة اللبنانية برئاسة سامي ياسين، في حضور النائب بلال عبدالله ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وكان بحث خلال اللقاء في مجمل قضايا متقاعدي الجامعة والتحديات التي تواجه الأساتذة والإداريين المتقاعدين.
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كما استقبل النائب جنبلاط وفدا  من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ضمّ أنطوان جبران، السفير خليل الهبر، أسعد الظاهر، عصام عزام، وذلك في حضور النائبين أكرم شهيّب وبلال عبدالله، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ومفوض التّربية والتعليم السابق في الحزب التقدمي الإشتراكي أنور ضو.

وتم خلال اللقاء التداول بقضية وتسوية تعويضات نهاية الخدمة، وارتفاع رسم اشتراك الضمان التقاعدي في الضمان الاجتماعي، ووعدَ النائب جنبلاط بمتابعة مطالب الوفد.
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