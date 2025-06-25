شؤون متقاعدي الجامعة اللبنانية ومطالب متقاعدي القطاع العام محور لقاءات النائب جنبلاط

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استقبل رئيس الإشتراكي في كليمنصو، وفدا من لجنة الأجراء والإداريين المتقاعدين في برئاسة سامي ياسين، في حضور النائب ومستشار النائب حسام حرب. وكان بحث خلال اللقاء في مجمل قضايا متقاعدي الجامعة والتحديات التي تواجه الأساتذة والإداريين المتقاعدين.كما استقبل النائب جنبلاط وفدا من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ضمّ أنطوان ، السفير خليل الهبر، ، عصام عزام، وذلك في حضور النائبين وبلال عبدالله، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ومفوض التّربية والتعليم السابق في الحزب التقدمي الإشتراكي أنور ضو.وتم خلال اللقاء التداول بقضية وتسوية تعويضات نهاية الخدمة، وارتفاع رسم اشتراك الضمان التقاعدي في الضمان الاجتماعي، ووعدَ النائب جنبلاط بمتابعة مطالب الوفد.