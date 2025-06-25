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لبنان

جلسة عامة لمجلس النواب يوم الاثنين... هذا جدول أعمالها

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:52
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 30 حزيران الحالي ،وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
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