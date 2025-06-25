جلسة عامة لمجلس النواب يوم الاثنين... هذا جدول أعمالها

دعا الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 30 حزيران الحالي ،وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

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