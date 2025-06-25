"لبنان القوي": نأمل أن يستفيد لبنان من وقف النار

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عقد تكتل " القوي" إجتماعه الدوري برئاسة فناقش جدول أعماله وأصدر بيانا رحب فيه" بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين وإسرائيل ما من شأنه خفض التوتر في منطقتي والخليج العربي".واعتبر أن "الساعات الأخيرة من الحرب شكلت مثالاً عن تهديد للإستقرار في عدد من الدول وعلى رأسها قطر مما يؤدّي الى انفلاش الحرب".وامل في أن "ينعكس وقف النار إرتياحاً يستفيد منه لبنان الذي ينتظر عودة هامة للبنانيين المنتشرين والاشقاء العرب والخليجيين".واستنكر التكتل الجريمة التي إرتكبها أحد الإنتحاريين في مار الياس في العاصمة قبل يومين وجرى تبنيها من مجموعة متطرفة إتخذت لنفسها إسم "سرايا السُّنة" واكد إن "هذه الجريمة تستهدف ليس فقط بل المجتمع السوري بكل مكوناته والأخطر أن من تبنّاها هدّد بعمليات أخرى ضد المسيحيين".ورأى إن "الدولة السورية مسؤولة عن أمن مواطنيها كما أنه من مسؤولية الدول الداعمة لاستقرار أن تستدرك خطورة ما يجري، كما نضع هذه الأعمال الإرهابية امام ضمير من يعتبرون انفسهم رفاقًا للبيئة الحاكمة في سوريا حالياً".