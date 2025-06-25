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لبنان

"لبنان القوي": نأمل أن يستفيد لبنان من وقف النار

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:56
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عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر بيانا رحب فيه" بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ما من شأنه خفض التوتر في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي".
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 واعتبر أن "الساعات الأخيرة من الحرب شكلت مثالاً عن تهديد للإستقرار في عدد من الدول وعلى رأسها قطر مما يؤدّي الى انفلاش الحرب". 

وامل في  أن "ينعكس وقف النار إرتياحاً يستفيد منه لبنان الذي ينتظر عودة هامة للبنانيين المنتشرين والاشقاء العرب والخليجيين".

واستنكر التكتل الجريمة التي إرتكبها أحد الإنتحاريين في كنيسة مار الياس في العاصمة السورية قبل يومين وجرى تبنيها من مجموعة متطرفة إتخذت لنفسها إسم "سرايا أنصار السُّنة" واكد إن "هذه الجريمة تستهدف ليس المسيحيين فقط بل المجتمع السوري بكل مكوناته والأخطر أن من تبنّاها هدّد بعمليات أخرى ضد المسيحيين".

ورأى إن "الدولة السورية مسؤولة عن أمن مواطنيها كما أنه من مسؤولية الدول الداعمة لاستقرار سوريا أن تستدرك خطورة ما يجري، كما نضع هذه الأعمال الإرهابية امام ضمير من يعتبرون انفسهم رفاقًا للبيئة الحاكمة في سوريا حالياً".
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