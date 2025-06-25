تبادل إطلاق نار بين شخصين في القبة

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال في محلة – في ، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار بين ن.ي وم.د، ما أدى إلى إصابتهما بطلقات نارية.

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ونُقِلَ أحد الجريحين إلى مستشفى معوّض في ، في حين نُقل الآخر إلى مستشفى في طرابلس.



وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث.