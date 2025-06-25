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لبنان

تبادل إطلاق نار بين شخصين في القبة

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في محلة الريجيالقبة في طرابلس، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار بين ن.ي وم.د، ما أدى إلى إصابتهما بطلقات نارية.
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ونُقِلَ أحد الجريحين إلى مستشفى معوّض في زغرتا، في حين نُقل الآخر إلى مستشفى في طرابلس.

وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث.
 
 
 
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