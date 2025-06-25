استقبال ذخائر القديسة تريزيا في مجدليا

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إستقبلت المدرسة الكرملية – مجدليا في ذخائر القديسة تريزيا الطفل ، في احتفال مهيب وسط مشاركة روحية واسعة من التلاميذ والأهالي.وترأس النائب البطريركي العام على نيابة - زغرتا المطران نفاع الذبيحة الإلهية، بمشاركة الخورأسقف وعدد من الكهنة والرهبان وحضور فاعليات روحية واجتماعية وكشفية.نفاعبعد المقدس، ألقى المطران نفاع عظة، قال فيها: "القديسة تريزيا نعرفها باسم القديسة الصغيرة، لأنها رحلت باكرا عن الحياة. لم تخرج من الدير يوما، لم تتسلط على المنابر أو تحدث ثورات، لكنها أحبت يسوع من كل قلبها. ولم تكن بطلة في محبة الناس، بل كانت بطلة في محبة يسوع، ومنه تعلمت أن تحب الجميع".اضاف: " اليوم الذي اختاره رهبان يقول: "ليس من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه"، وتريزيا فعلت ذلك في صمتها"، وقال: "هذه الذخائر التي أمامنا تبدو مائتة جسديا، لكنها أقوى من أي حي لأن قوتها من القائم من الموت".وذكر بأن "القديسة تريزيا زارتنا للمرة الأولى سنة 2002، في وقت كنا نعيش وجعا وطنيا كبيرا، وها هي تعود إلينا سنة 2025، بعد يومين فقط من انفجار في ، حيث استشهد من كانوا يحبون يسوع مثلها"، وقال: "زيارتها ليست صدفة، بل رسالة: أنتم أقوياء بالحب، أقوياء بالمسيح، حتى لو كنتم صغارا في هذا الشرق لا تملكون سلطة ولا نفوذا. ما نملكه هو يسوع فقط وهو كاف".ورأى أن "تريزيا تقول لنا إن القداسة ليست في الأعاجيب، بل في التفاصيل، في الصمت، في المحبة الصادقة. تقول لنا إن بإمكاننا أن نكون قديسين من خلال محبتنا لبعضنا البعض. فالإيمان هو الاعتراف أن لنا سماء وأن الحياة ليست فقط هنا. من يمتلك هذا الإيمان يمكنه أن يغير ".وختم المطران نفاع قائلا: "يسوع قال لنا: لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم. لذلك نحن في هذا الشرق لأننا أقوياء وجبارون بشهادتنا. نلتقي اليوم بشريكة القداسة ونوعدها ونأخذ منها القوة لنشهد للمسيح في حياتنا ونكون بدورنا ذخائر حية تنشر الرجاء حيث يطعن الرجاء".