الخازن هنأ بحلول العام الهجري وذكرى عاشوراء



Advertisement ‏نسأل الله أن يُلهمنا جميعًا والوحدة في مواجهة التحديات، وأن يعمّ السلام أرجاء والمنطقة." توجه عميد المجلس العام الوزير السابق ، في بيان ، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، ب"أصدق التمنيات إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، سائللا الله "أن يكون هذا العام عام خير وسلام على وطننا الحبيب، وأن نستخلص من معاني عاشوراء دروس الصبر، والتضحية، والوفاء للمبادئ السامية.‏نسأل الله أن يُلهمنا جميعًا والوحدة في مواجهة التحديات، وأن يعمّ السلام أرجاء والمنطقة."

وفي سياق منفصل، تسلّم من أمين سرّ دولة بيترو بارولين، برقية جوابية، عبر فيها "عن تقديري لرسالتكم الكريمة المؤرخة في 9 أيار الماضي، والتي قدمتم فيها التهاني بانتخاب قداسة البابا لاوون على كرسي القديس ."



أضاف بارولين في برقيته : "إن قداسته ممتن جدا لهذا التقدير ويؤكد لكم أطيب تمنياته القلبية. ويبتهل إلى الله تعالى أن يفيض عليكم وعلى أحبائكم ببركاته الوفيرة".