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لبنان

الخازن هنأ بحلول العام الهجري وذكرى عاشوراء

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:25
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توجه عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان ، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، ب"أصدق التمنيات إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، سائللا الله "أن يكون هذا العام عام خير وسلام على وطننا الحبيب، وأن نستخلص من معاني عاشوراء دروس الصبر، والتضحية، والوفاء للمبادئ السامية.  
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‏نسأل الله أن يُلهمنا جميعًا الحكمة والوحدة في مواجهة التحديات، وأن يعمّ السلام أرجاء لبنان والمنطقة."
 
وفي سياق منفصل، تسلّم  الخازن من أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، برقية جوابية، عبر فيها  "عن تقديري لرسالتكم الكريمة المؤرخة في 9 أيار الماضي، والتي قدمتم فيها التهاني بانتخاب قداسة البابا لاوون الرابع عشر على كرسي القديس بطرس."

أضاف بارولين في برقيته : "إن قداسته ممتن جدا لهذا التعبير عن التقدير ويؤكد لكم أطيب تمنياته القلبية. ويبتهل إلى الله تعالى أن يفيض عليكم وعلى أحبائكم ببركاته الوفيرة".
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