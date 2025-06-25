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لبنان

نقابة المطاعم جددت جهوزيتها لانطلاق موسم الصيف: نحن أمام لحظة مفصلية

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:30
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صدر عن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، بيان لفتت فيه الى ان "غيمة سوداء عبرت سماء المنطقة، لكنها لم تحجب شمس الصيف الآتي، ولا حيوية القطاع السياحي الذي يستعد ليكون في طليعة النهوض".
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وجددت النقابة "العهود التي قطعناها خلال اللقاء الأخير في فندق فينيسيا، ونؤكد ان الصورة الأيقونة التي التقطناها على الدرج التاريخي في الفندق هي ستكون عنوان المرحلة الآتية. وكما أكّدنا ان قطاع المطاعم والسهر على جهوزية كاملة لانطلاق موسم الصيف، بكل ما يحمله من فرص وأمل للبنان".

أضافت :"نحن اليوم أمام لحظة مفصلية، إنّها فرصة لنعيد بناء الدولة، والانطلاق بإصلاحات بنيوية، على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية. فلبنان لا يمكن أن يستعيد دوره إلا بتكامل الاستقرار السياسي مع الواقع الأمني، في ظلّ منافسة بتروسياحية عربية متسارعة تتطلّب منا أن نواكبها بالفعل والتنظيم والانفتاح ومن ثم لنتمكن من السير بخطى ثابتة نحو سياحة مستدامة تعيد للبنان دوره الطبيعي على خارطة السياحة في المنطقة".

وختمت : "رغم الغياب لأي دعم مباشر، لم نتوقف. من الأفكار إلى الاستثمار، ومن الخدمة إلى الابتكار، نحن أبناء هذا القطاع، نعمل بإمكاناتنا الخاصة، ونبذل من جهدنا ووقتنا ومواردنا ما يتجاوز طاقتنا. نحن من يجذب السياح، ونحن فرحة المغتربين حين يعودون إلى وطنهم ويلتقون أهلهم ونحن بمثابة عائلتهم الكبيرة. أيام سعيدة تنتظرنا".
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