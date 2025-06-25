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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء... إليكم بالصور جدول أعمالها

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:42
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يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 27-6-2025، جلسة في السرايا.
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إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء:
 
 
 
 
 
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