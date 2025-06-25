الراعي وميناسيان بحثا شؤونا كنسية والوضع العام في لبنان والمنطقة

Advertisement

إستقبل البطريرك الكاردينال في الصرح البطريركي في كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في زيارة تم فيها البحث في شؤون كنسية، وعرض للوضع العام في والمنطقة.وعبر البطريرك ميناسيان بعد اللقاء عن "القلق من المستجدات الأمنية في الشرق عامة وفي خصوصا لا سيما بعد جريمة التفجير الإرهابي التي نفذت في كنيسة مار الياس في ريف في حي الدويلعة، والتي أهرق فيها دم الأبرياء المؤمنين الذين وجدوا في الكنيسة للصلاة فسقط العديد منهم بين وجريح".وختم ميناسيان:" نحن هنا اليوم في هذا الصرح العريق، لنلتمس بركة غبطة أبينا ورئيسنا ولنؤكد له مرة جديدة استعدادنا المستمر للسير معا في سبيل خدمة ربنا والشعب وكنيستنا".