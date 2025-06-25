العلامة الخطيب استقبل وفدا من مجلس بلدية بيروت

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استقبل الاعلى العلامة في مقر المجلس ظهر اليوم وفدا من مجلس برئاسة رئيس البلدية ،وضم الاعضاء : يوسف بيضون وعماد فقيه وفادي شحرور.واوضح زيدان ان "هذه الزيارة هي للتعارف مع صاحب السماحة وستكون لنا زيارة اخرى ان شاء الله مع ".وشكر العلامة على مواقفه تجاه ، واكد ان" المجلس الجديد متحمس للعمل، وسنضع كل الملفات على السكة بحيث يكون عملا سريعا".ورحب العلامة الخطيب بالوفد وقال:" ان مجلسكم هو الاهم باعتبار العاصمة بيروت قلب الوطن و رئته ، ونتمنى لكم التوفيق، وان يعمل مجلسكم فرقا، وان يتم التعاطي مع بيروت على انها عاصمة و وجهه ،والخروج من التعاطي معها بخلفيات غير وطنية . بلدية بيروت يجب ان تكون النموذج ، بما يساعد على تعميم هذه الصورة على كل البلديات. يجب تعميم الثقافة الوطنية من خلال هذا النموذج وليس الثقافة الطائفية التي اوصلت البلد الى ما هو عليه، وهي ثقافة تتماهى مع الثقافة الاسرائيلية التي لا تريد دولة قوية في المنطقة ،بما يسهل التغلب علين".اضاف: "بلدية بيروت تستطيع القيام بشيء مميز على المستوى الثقافي ،ويجب ان تنجحوا ليعمم نجاحكم على الجميع. هذه امانة انتم مسؤولون عنها امام الله والناس".وقال:" اهل بيروت كانت لهم مواقف وطنية وقومية مشهودة ،وقد حافظوا على هذه الروحية على الرغم من كل ما جرى في المنطقة ،وعلى الرغم من كل محاولات زرع الفتن المذهبية والطائفية. وهم يستحقون مجلسا بلديا على مستوى طموحاتهم. ونأمل منكم اعطاء صورة مشرقة عن هذا التوجه الوطني".واستقبل الخطيب عددا من علماء الدين و الفاعليات والشخصيات ووفود شعبية من مناطق وبلدات مختلفة اطلعته على أوضاع الأوقاف فيها.