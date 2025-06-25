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لبنان

فضيحة غذائيّة... تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب مطعم

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:49
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أعلن مكتب مصلحة الاقتصاد  الإقليمي في محافظة الجنوب في بيان " تسطير ثلاثة محاضر ضبط واحد  في حق مستودع  جملة للمواد الغذائية في مدينة صور يحتوي على بضاعة منتهية الصلاحية تم تلفها برفقة المراقب الصحي في بلدية صور ، وآخر في حق مطعم في منطقة جزين لا يستوفي القواعد العامة لسلامة الغذاء وتم اعطاؤه مهلة زمنية لتسوية وضعه.
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أما الثالث فقد نظم في حق معمل البان واجبان في مدينة صيدا أثر صدور نتيجة عينة لبنة غير مطابقة لناحية الفحص الجرثومي ولناحية وجود مادة النشا وتم اعداد مشروع قرار لمنع تداولها وسحب البضاعة من الاسواق تمهيدا لتلفها . 

كما تم توجيه انذار لمنتجع سياحي في مدينة صور لتعديل نسبة الكلور في حوض السباحة. وسحب عينة مياه من حوض السباحة في منطقة صفاريه قضاء جزين .
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