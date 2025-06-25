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لبنان

النائب مطر زار بلدية طرابلس وبحثٌ في مواجهة التحديات الطارئة

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:18
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زار النائب إيهابمطر اليوم ، بلدية طرابلس، حيث التقى رئيس البلدية عبد الحميد كريمة وأعضاء المجلس البلدي الجدد.
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وهنّأ النائب مطر المجلس البلدي المنتخب، وحثّهم على "ضرورة مواكبة الأوضاع المحلية والعمل المتواصل على حل المشكلات التي تواجه أبناء طرابلس"، مشيرًا إلى "وجود العديد من التحديات التي تستوجب التصدي لكل أشكال المحسوبيات السياسية، والتركيز بشكل أساسي على أهمية إنماء المدينة من خلال مواجهة التحديات الطارئة".

واشار بيان  صادر عن مكتب مطر الى ان الزيارة "شكّلت فرصةً ليؤكد  الاخير دعمه المستمر للبلدية وأعضائها"، مشددًا على أن" الأهم هو العمل لما فيه مصلحة الأهالي من دون أي تفرقة أو تمييز بين حي وآخر". 

وأوضح مطر أنه سيضع خدماته في تصرّفهم من أجل تحقيق تنمية حقيقية لمدينة طرابلس.
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