الرئيس عون استقبل رئيس بلدية بعبدا.. ورودي رحمة قدم له منحوتة "إنسانية الأرزة الصاعدة"

Advertisement

اكد رئيس الجمهورية ، "أهمية البلديات ومسؤولياتها في تنفيذ المشاريع التي من شأنها اعلاء شأن المناطق وتسهيل الحياة اليومية لسكانها".موقف جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في ، رئيس بلدية هنري ميشال الحلو مع وفد من البلدية، عرض له ما يقومون به والمشاريع التي ينوون تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.الحلوواعرب الحلو عن شكره وتقديره للرئيس عون لاستقباله مع أعضاء الوفد، مؤكدا "دعم سكان منطقة بعبدا- وتضامنهم ومحبتهم لرئيس الجمهورية، وللجهد الذي يبذله من اجل إعادة النهوض بلبنان".الرئيس عونورحب الرئيس عون بالوفد، مشيدا بمنطقة بعبدا- اللويزة وبما يقوم بها أهلها وسكانها ومساهمتهم في إعادة وضع على سكة التعافي، مجددا تأكيد "أهمية البلديات ومسؤولياتها في كل المناطق لتنفيذ المشاريع التي من شأنها اعلاء شأن المنطقة التي تمثلها كل بلدية، وتسهيل الحياة اليومية لسكانها، بعيدا عن المصالح الشخصية".وطلب الرئيس عون من رئيس البلدية والوفد "المحافظة على بعبدا، كي تحافظ بعبدا بدورها عليهم وعلى كل من يقطن فيها".الفنان رحمةمن جهة أخرى، استقبل الرئيس عون الفنان والشاعر رودي رحمة الذي قدم له منحوتة بعنوان "إنسانية الأرزة الصاعدة"، وضعت في البهو الداخلي للقصر.وقال رحمة: "تجسد هذه المنحوتة التي ارتوت من معاناة الانسان اللبناني ووجعه التاريخي، كيف اصبح الانسان اللبناني جزءا لا يتجزأ من الارزة ، متجذرا في ارضها، ومرتبطا بجذورها. كما تعبر عن نضال هذا الشعب، وعن الايادي التي لم ولن تعرف السكوت عن الحق، بل استمرت في الدفاع عن الوطن، حتى نيل ".وأوضح رحمة انه اعرب خلال لقائه مع الرئيس عون عن رغبته في "تقديم منحوتات ولوحات لها صلة بالإنسان اللبناني وتاريخه الوطني المناضل وستجسد هذه اللوحات أبرز المعالم الأثرية اللبنانية".وقال: "ان الاوجاع التي مر بها الانسان اللبناني عبر التاريخ، ستزهو في هذه اللوحات والمنحوتات التي ستزين بهو وقاعاته".وشكر الرئيس عون رحمة على مبادرته، منوها بما يقدمه من "انتاج فكري وفني وثقافي في داخل لبنان وخارجه"، لافتا الى ان "هذه المنحوتة الصخرية ستبقى في قصر بعبدا شاهدة على ما تمثله من تعلق الانسان اللبناني بجذوره وارتباطه بالارزة اللبنانية".