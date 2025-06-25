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لبنان

الرئيس عون استقبل رئيس بلدية بعبدا.. ورودي رحمة قدم له منحوتة "إنسانية الأرزة الصاعدة"

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:31
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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، "أهمية البلديات ومسؤولياتها في تنفيذ المشاريع التي من شأنها اعلاء شأن المناطق وتسهيل الحياة اليومية لسكانها".
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موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس بلدية بعبدا هنري ميشال الحلو مع وفد من البلدية، عرض له ما يقومون به والمشاريع التي ينوون تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

الحلو

واعرب الحلو عن شكره وتقديره للرئيس عون لاستقباله مع أعضاء الوفد، مؤكدا "دعم سكان منطقة بعبدا- اللويزة وتضامنهم ومحبتهم لرئيس الجمهورية، وللجهد الذي يبذله من اجل إعادة النهوض بلبنان".

الرئيس عون

ورحب الرئيس عون بالوفد، مشيدا بمنطقة بعبدا- اللويزة وبما يقوم بها أهلها وسكانها ومساهمتهم في إعادة وضع لبنان على سكة التعافي، مجددا تأكيد "أهمية البلديات ومسؤولياتها في كل المناطق لتنفيذ المشاريع التي من شأنها اعلاء شأن المنطقة التي تمثلها كل بلدية، وتسهيل الحياة اليومية لسكانها، بعيدا عن المصالح الشخصية".

وطلب الرئيس عون من رئيس البلدية والوفد "المحافظة على بعبدا، كي تحافظ بعبدا بدورها عليهم وعلى كل من يقطن فيها".

الفنان رحمة

من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون الفنان والشاعر رودي رحمة الذي قدم له منحوتة بعنوان "إنسانية الأرزة الصاعدة"، وضعت في البهو الداخلي للقصر.

وقال رحمة: "تجسد هذه المنحوتة التي ارتوت من معاناة الانسان اللبناني ووجعه التاريخي، كيف اصبح الانسان اللبناني جزءا لا يتجزأ من الارزة اللبنانية، متجذرا في ارضها، ومرتبطا بجذورها. كما تعبر عن نضال هذا الشعب، وعن الايادي التي لم ولن تعرف السكوت عن الحق، بل استمرت في الدفاع عن الوطن، حتى نيل الاستقلال".

وأوضح رحمة انه اعرب خلال لقائه مع الرئيس عون عن رغبته في "تقديم منحوتات ولوحات لها صلة بالإنسان اللبناني وتاريخه الوطني المناضل وستجسد هذه اللوحات أبرز المعالم الأثرية اللبنانية".

وقال: "ان الاوجاع التي مر بها الانسان اللبناني عبر التاريخ، ستزهو في هذه اللوحات والمنحوتات التي ستزين بهو القصر وقاعاته".

وشكر الرئيس عون رحمة على مبادرته، منوها بما يقدمه من "انتاج فكري وفني وثقافي في داخل لبنان وخارجه"، لافتا الى ان "هذه المنحوتة الصخرية ستبقى في قصر بعبدا شاهدة على ما تمثله من تعلق الانسان اللبناني بجذوره وارتباطه بالارزة اللبنانية".
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