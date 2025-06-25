وزير الثقافة استقبل رئيس بلدية رميش.. وبحث مع مسعد أمورا ثقافية

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إستقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية- رئيس بلدية رميش حنا العميل. وجرى التداول في شوون عامة تخص بلدة رميش لاسيما الثقافية منها .وفي هذا الاطار تم البحث في موضوع مركز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC في رميش وضرورة تفعيله لما يعود بالفائدة للاهالي والبلدات المجاورة ووعد الوزير سلامة الاهتمام بإعادة احياء الفعاليات الثقافية في هذا المركز في القريب العاجل مشيرا الى ان العمل جارٍ لتأمين التمويل لمراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في مختلف المناطق .ولفت رئيس البلدية اثر اللقاء : "تشرفت بلقاء الوزير سلامة وكانت مناسبة اطلعته على اوضاع بلدة رميش من كل الجوانب الثقافية والمعيشية والاقتصادية واطلتعه على الاضرار المنظورة وغير المنظورة التي تعرضت لها رميش جراء الحرب الأخيرة على ان لجهة الاراضي المحروقة وتضرر مواسم الزرع او لجهة البطالة لدي اصحاب المهن الحرة مما يشكل ازمة في مواجهة صمود ابن الجنوب في ارضه".واضاف:" ان وزير الثقافة مشكورا ، وعد بمتابعة هذه الامور مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والوكالات الاممية المتخصصة ،هذا اضافة الى معالجة موضوع الCLAC ووجهنا له دعوة لزيارة رميش حيث نأمل ان يلبي الدعوة في القريب العاجل".