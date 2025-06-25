27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الثقافة استقبل رئيس بلدية رميش.. وبحث مع مسعد أمورا ثقافية
Lebanon 24
25-06-2025
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
في مكتبه في المكتبة الوطنية-
الصنائع
رئيس بلدية رميش حنا العميل. وجرى التداول في شوون عامة تخص بلدة رميش لاسيما الثقافية منها .
Advertisement
وفي هذا الاطار تم البحث في موضوع مركز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC في رميش وضرورة تفعيله لما يعود بالفائدة للاهالي والبلدات المجاورة ووعد الوزير سلامة الاهتمام بإعادة احياء الفعاليات الثقافية في هذا المركز في القريب العاجل مشيرا الى ان العمل جارٍ لتأمين التمويل لمراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في مختلف المناطق
اللبنانية
.
ولفت رئيس البلدية اثر اللقاء : "تشرفت بلقاء الوزير سلامة وكانت مناسبة اطلعته على اوضاع بلدة رميش من كل الجوانب الثقافية والمعيشية والاقتصادية واطلتعه على الاضرار المنظورة وغير المنظورة التي تعرضت لها رميش جراء الحرب الأخيرة على
لبنان
ان لجهة الاراضي المحروقة وتضرر مواسم الزرع او لجهة البطالة لدي اصحاب المهن الحرة مما يشكل ازمة في مواجهة صمود ابن الجنوب في ارضه".
واضاف:" ان وزير الثقافة مشكورا ، وعد بمتابعة هذه الامور مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والوكالات الاممية المتخصصة ،هذا اضافة الى معالجة موضوع الCLAC ووجهنا له دعوة لزيارة رميش حيث نأمل ان يلبي الدعوة في القريب العاجل".
في سياق منفصل، بحث سلامة في مكتبه في
المكتبة الوطنية
مع النائب الدكتور
شربل مسعد
عددا من الامور المتعلقة بالشأن الثقافي ودور الوزارة في استراتيجيتها الهادفة لتحقيق الانماء المتوازن ثقافيًا وتراثيًا من خلال تنفيذ برامج ثقافية تشمل مختلف المناطق، وتفتح المجال أمام الطاقات الإبداعية في كافة القطاعات لاسيما الشباب منهم.
ولفت النائب مسعد الى أهمية دعم المبادرات الشبابية والمراكز الثقافية المحلية، وتفعيل التوعية لدى
المجتمع المحلي
لحماية المواقع الأثرية والتراثية لتنشيط التنمية المستدامة والسياحة الثقافية.
وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة الشأن الثقافي العام وخدمة المجتمع.
مواضيع ذات صلة
شحادة استقبل فاعليات بلدية وإدارية وبحث في تطوير الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
شحادة استقبل فاعليات بلدية وإدارية وبحث في تطوير الذكاء الاصطناعي
25/06/2025 20:02:07
25/06/2025 20:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بري استقبل سفير دولة قطر وبحث مع حاكم مصرف لبنان في المستجدات
Lebanon 24
بري استقبل سفير دولة قطر وبحث مع حاكم مصرف لبنان في المستجدات
25/06/2025 20:02:07
25/06/2025 20:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة استقبل السفير السعودي
Lebanon 24
وزير الثقافة استقبل السفير السعودي
25/06/2025 20:02:07
25/06/2025 20:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل
Lebanon 24
مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل
25/06/2025 20:02:07
25/06/2025 20:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرب تصيب السياحة والنفط والاستثمار في المنطقة.. ولبنان يدفع أثمانًا باهظة
Lebanon 24
الحرب تصيب السياحة والنفط والاستثمار في المنطقة.. ولبنان يدفع أثمانًا باهظة
11:01 | 2025-06-25
25/06/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
Lebanon 24
باسيل استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
12:23 | 2025-06-25
25/06/2025 12:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رعد: لم نختبر وحدة وطنية ضد العدو.. وإيران أصبحت قوة ردع
Lebanon 24
رعد: لم نختبر وحدة وطنية ضد العدو.. وإيران أصبحت قوة ردع
12:23 | 2025-06-25
25/06/2025 12:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المال.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
قرار لوزير المال.. هذه تفاصيله
12:21 | 2025-06-25
25/06/2025 12:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة موقوف خطير في كسروان.. دربه أشخاص انتموا لـ"داعش"!
Lebanon 24
صورة موقوف خطير في كسروان.. دربه أشخاص انتموا لـ"داعش"!
12:10 | 2025-06-25
25/06/2025 12:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
Lebanon 24
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
14:17 | 2025-06-24
24/06/2025 02:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
14:16 | 2025-06-24
24/06/2025 02:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
01:40 | 2025-06-25
25/06/2025 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
23:00 | 2025-06-24
24/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر خطير جدا.. فنانة لبنانية تُحذر من هذه اللعبة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
أمر خطير جدا.. فنانة لبنانية تُحذر من هذه اللعبة الشهيرة (فيديو)
16:23 | 2025-06-24
24/06/2025 04:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2025-06-25
الحرب تصيب السياحة والنفط والاستثمار في المنطقة.. ولبنان يدفع أثمانًا باهظة
12:23 | 2025-06-25
باسيل استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
12:23 | 2025-06-25
رعد: لم نختبر وحدة وطنية ضد العدو.. وإيران أصبحت قوة ردع
12:21 | 2025-06-25
قرار لوزير المال.. هذه تفاصيله
12:10 | 2025-06-25
صورة موقوف خطير في كسروان.. دربه أشخاص انتموا لـ"داعش"!
12:10 | 2025-06-25
قائد الجيش زار مديرية المخابرات… تشديد على الجهوزية في ظل دقة المرحلة
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
25/06/2025 20:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
25/06/2025 20:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
25/06/2025 20:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24