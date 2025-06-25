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لبنان

سلسلة استقبالات لوزير الداخلية

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:34
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النواب: جهاد الصمد، أسعد درغام، وليد البعريني وأحمد رستم، وبحث مع كل منهم في الأوضاع العامة وشؤون انمائية.
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والتقى النائب السابق نعمة الله ابي نصر والنائبة ندى بستاني وجرى عرض لآخر المستجدات.

كما استقبل المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين جلال كبريت.
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