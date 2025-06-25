سلسلة استقبالات لوزير الداخلية

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، النواب: ، ، وأحمد رستم، وبحث مع كل منهم في الأوضاع العامة وشؤون انمائية.والتقى النائب السابق والنائبة وجرى عرض لآخر المستجدات.كما استقبل للصندوق التعاوني للمختارين جلال كبريت.