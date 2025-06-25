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لبنان

أعطته مفتاح المنزل وهذا ما فعله!

Lebanon 24
25-06-2025 | 10:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ القاصر ر.ر سلّمت مفتاح منزل والديها في محلة أبي سمراء – طرابلس إلى ه.م.
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وبحسب المعلومات، أقدم ه.م على سرقة 30 ألف دولار من داخل المنزل، إضافة إلى جهاز الـ"DVR".

وعمد السارق لاحقاً إلى إخفاء المبلغ لدى صديقه ف.ك.
 
 
وبعد اكتشاف السرقة، تقدم والد ر.ر بشكوى لدى قوى الأمن، التي تمكنت من من استدراج ه.م بكمين محكم، وقامت بتوقيفه واستعادة المبلغ المسروق منه.
 
 
كما تمّ توقيف صديقه، وأُحيلا إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
 
 
 
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