أعطته مفتاح المنزل وهذا ما فعله!

أفادت مندوبة " " أنّ القاصر ر.ر سلّمت مفتاح منزل والديها في محلة أبي سمراء – إلى ه.م.

Advertisement

وبحسب المعلومات، أقدم ه.م على سرقة 30 ألف دولار من داخل المنزل، إضافة إلى جهاز الـ"DVR".



وعمد السارق لاحقاً إلى إخفاء المبلغ لدى صديقه ف.ك.

وبعد اكتشاف السرقة، تقدم والد ر.ر بشكوى لدى قوى الأمن، التي تمكنت من من استدراج ه.م بكمين محكم، وقامت بتوقيفه واستعادة المبلغ المسروق منه.

كما تمّ توقيف صديقه، وأُحيلا إلى التحقيق تحت إشراف المختص.