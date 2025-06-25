الحريري: لا خلاص لنا إلا بالتخلي عن الأنانيات والمصالح الضيقة

هنأ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد رأس السنة الهجرية، وكتب عبر حسابه على منصة "X": "إن الهجرة النبوية كانت درسًا عظيمًا في التضحية والتخلي عن المكاسب لأجل إنقاذ الرسالة. وفي ، لا خلاص لنا إلا بالتخلي عن الأنانيات والمصالح الضيقة من أجل إنقاذ البلد وصون مستقبله. في ذكرى الهجرة، أتمنى للجميع أياما ملؤها الأمن، الأمان، والاستقرار".

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