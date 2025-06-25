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لبنان

الحريري: لا خلاص لنا إلا بالتخلي عن الأنانيات والمصالح الضيقة

Lebanon 24
25-06-2025 | 10:22
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هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد رأس السنة الهجرية، وكتب عبر حسابه على منصة "X": "إن الهجرة النبوية كانت درسًا عظيمًا في التضحية والتخلي عن المكاسب لأجل إنقاذ الرسالة. وفي لبنان، لا خلاص لنا إلا بالتخلي عن الأنانيات والمصالح الضيقة من أجل إنقاذ البلد وصون مستقبله. في ذكرى الهجرة، أتمنى للجميع أياما ملؤها الأمن، الأمان، والاستقرار".
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