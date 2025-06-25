لجنة الاقتصاد أقرت اقتراح قانون يتعلق بمفوضي المحاسبة

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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة وحضور النواب الاعضاء.وقال بعد الجلسة: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الأسبوعي، وبحثنا في اقتراح قانون مقدم من الزميل حول مفوضي المحاسبة، فتمت مناقشته وإقراره. الاقتراح الاخر مقدم من الزميلة وفراس وياسين ياسين حول موضوع الطعن على درجتين بالاستئناف والتمييز، ناقشته اللجنة ولدينا اقتراحات عديدة، فاللجنة تعمل على مواضيع عدة اذ تسلمنا تقرير الضمان الذي قدم إلى واطلعنا عليه، ووجدنا أن هناك تقدما بالرقابة. اما بالنسبة الى النافعة فهناك تقدم ولكن يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة، وهذا امر تعمل عليه . وقدم الزميل منيمنة تقرير التي عملت بهذا الموضوع للجنة الأشغال".اضاف: "بالنسبة الى ، أود أن اهنىء مدعي عام التمييز القاضي الذي يعمل بمهنية عالية".