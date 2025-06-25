وفد من "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" زار السفارة الإيرانية متضامناً ومهنئاً

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إستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية توفيق صمدي، وفداً من اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في برئاسة جهاد بلوق، حضر متضامناً ومهنئاً الجمهورية الإسلامية على "الإنتصار الذي حققته في مواجهة العدوان الغاشم".وبارك بلوق في مستهل اللقاء، "للجمهورية الإسلامية انتصارها المؤزر على المشروع الصهيو ، معتبراً أن رفعت رأس كل حرّ وشريف في العالم وأدبت الكيان المارق السرطاني وداعميه وعلى رأسهم أمريكا الشيطان الأكبر"، وقال:" نؤكد دعمنا الكامل لإيران في هذه المواجهة المشرفة التي تمثل كل مظلوم في العالم وخصوصاً الذين تعرضوا للمذابح على مرّ تاريخ الصهيونية الغاشم".وألقى عادل عمار كلمة باسم اتحاد الفلاحين اللبناني دان فيها بشدة "العدوان الأميركي الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في ، واعتبر أنّ هذا العدوان يكشف من جديد وجه أميركا وإسرائيل كعدو حقيقي للأمة الإسلامية". كما "بارك هذا الانتصار الذي تحقق بوجه هذا الحلف الظالم، وحيّا صمود الشعب ، وقيادته الحكيمة".ووجّه "تحية إجلال للسيد علي الخامنئي، الذي كان وما زال يقف بثبات إلى جانب المستضعفين وأحرار هذه الأمة"، مؤكداً "التضامن الكامل مع الجمهورية الاسلامية، والوقوف إلى جانب كل من يُقاوم والهيمنة". ورأى أنه "لا خوف على هذه الأمة ما دامت فيها شعوبٌ حرة، وقيادات صامدة، ومقاومة لا تعرف التراجع".بدوره أعرب فارس غندور باسم المزارعين اللبنانيين عن "استنكاره الشديد للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على ايران الإسلامية وعلى شعب ايران الشقيق"، معتبراً أن "هذه الإعتداءات الآثمة هي نتيجة لمواقف ايران الداعمة للقضية ولقضايا الحق والعدل في العالم، وهي دليل فشل".وختم: "ستبقى ايران بوقفتها التاريخية الشجاعة رسولة الحق وسفيرة القيم الإنسانية الحية".