Advertisement

لبنان

وزير الدفاع بحث مع وفد بريطاني في آلية تطبيق الـ1701

Lebanon 24
25-06-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1382549-638864707163863404.png
Doc-P-1382549-638864707163863404.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، المستشار الدفاعي الأول للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأميرال البريطاني إدوارد أهلغرن، يرافقه السفير البريطاني هايمش كاول والملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلز سميث.
Advertisement

وخلال اللقاء، تم عرض شامل للوضع العام في المنطقة ولبنان في ضوء المستجدات الحاصلة، وما قد تتركه من انعكاسات على الساحة اللبنانية.

كما جرى التطرق إلى آلية تطبيق القرار 1701 من قبل الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال التلال الخمس.

وتناول البحث أيضا الإجراءات المتخذة من قبل الجيش لضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا.

سفيرة السويد

كما استقبل اللواء منسى سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم، وتم البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما حرب العدو الإسرائيلي و الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على الواقع اللبناني.

وتم البحث في آخر المستجدات في جنوب لبنان مع تأكيد أهمية التمديد لقوات "اليونيفيل" في شهر آب المقبل. كما تناول البحث التنسيق القائم مع الدولة السورية لضبط الحدود المشتركة.

ينال الصلح

والتقى وزير الدفاع الوطني النائب ينال الصلح. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز مقومات صمودها في المرحلة الراهنة.

أبو فاضل

كما التقى اللواء منسى الأمين العام للقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل، وتم التطرق إلى مواضيع سياسية واجتماعية تتعلق بالوضع العام في البلاد، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في ظل التحديات الراهنة.

صدقة

واستقبل وزير الدفاع الوطني أيضا حياة صدقة ورامي صدقة، وجرى البحث في مواضيع تتعلق بعائلات الشهداء وسبل دعمها، تأكيدا على التزام الوزارة بحقوقهم وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن.
مواضيع ذات صلة
منسى بحث مع وفد بريطاني دعم الجيش وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
25/06/2025 20:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل عرض مع وفد بريطاني سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين
lebanon 24
25/06/2025 20:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تدريب في الجامعة اللبنانية حول آليات تطبيق "المادة 47" في كلية الحقوق
lebanon 24
25/06/2025 20:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع بحث مع رئيس لجنة الإنقاذ الدولية آليات تعزيز عمل اللجنة وتوسيع مهامها
lebanon 24
25/06/2025 20:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:21 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24