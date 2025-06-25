Advertisement

لبنان

شيخ العقل: لضرورة بثّ الروح الإيجابية في مجتمعاتنا لمواجهة التحديات

Lebanon 24
25-06-2025 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1382577-638864737123649214.png
Doc-P-1382577-638864737123649214.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على أهمية الدور الروحي والاجتماعي والوطني، مشيراً إلى ضرورة بثّ الروح الإيجابية في مجتمعاتنا المتنوعة لمواجهة التحديات والمستجدات، والتصدي لها بوحدة متماسكة وخطاب تهدئة بعيداً عن التحريض، مع التمسك الدائم ببناء جسور التلاقي، مهما اشتدت الأزمات وتفاقمت المصاعب، تماماً كما حصل في قمة بكركي الأخيرة التي جمعت القيادات الروحية.
Advertisement

كلام أبي المنى جاء خلال مشاركته في اللقاء الذي دعت إليه "هيئة متابعة القمة الروحية" في دارة عضو الهيئة القاضي الشيخ غاندي مكارم في بلدة رأس المتن، بحضور المفتي الشيخ حسن العبدالله، المفتي الشيخ علي غزاوي، المونسنيور عبده أبو كسم، ورئيسي المحاكم السنية والدرزية القاضيين الشيخ محمد عساف وفيصل ناصر الدين، إلى جانب عدد من القضاة والمشايخ بينهم الشيخ سليم العيسمي، فؤاد حمدان، والشيخ سعيد مكارم.

وخلال اللقاء، اطّلع سماحة شيخ العقل على برنامج عمل اللجنة ونشاطاتها المقبلة، مشيداً بروح التعاون والتلاقي التي تطبع عملها.

كما استنكر المجتمعون الاعتداء الإجرامي الذي استهدف كنيسة مار الياس في دمشق، مؤكدين أن رسالة المرجعيات الروحية ستبقى موحّدة في التأكيد على ثلاثية المحبة والرحمة والحكمة، باعتبارها الدرع الحامي لصون الوطن وتحصينه في وجه الأخطار.
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل يزور الشيخ العنداري: لتحكيم العقل في مواجهة الأخطار
lebanon 24
26/06/2025 01:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد: وحدة السوق الأوروبية ضرورة لمواجهة التحديات
lebanon 24
26/06/2025 01:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: نتمنى بث الأجواء الإيجابية بين المواطنين
lebanon 24
26/06/2025 01:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى المولوي واتصل بالبطريرك اليازجي
lebanon 24
26/06/2025 01:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2025-06-25
17:00 | 2025-06-25
16:55 | 2025-06-25
16:41 | 2025-06-25
16:40 | 2025-06-25
16:12 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24