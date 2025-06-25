شيخ العقل: لضرورة بثّ الروح الإيجابية في مجتمعاتنا لمواجهة التحديات

Advertisement

شدّد شيخ عقل طائفة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على أهمية الدور الروحي والاجتماعي والوطني، مشيراً إلى ضرورة بثّ الروح الإيجابية في مجتمعاتنا المتنوعة لمواجهة التحديات والمستجدات، والتصدي لها بوحدة متماسكة وخطاب تهدئة بعيداً عن التحريض، مع التمسك الدائم ببناء جسور التلاقي، مهما اشتدت الأزمات وتفاقمت المصاعب، تماماً كما حصل في قمة الأخيرة التي جمعت القيادات الروحية.كلام أبي المنى جاء خلال مشاركته في اللقاء الذي دعت إليه "هيئة متابعة القمة الروحية" في دارة عضو الهيئة القاضي الشيخ غاندي مكارم في بلدة رأس المتن، بحضور المفتي الشيخ حسن العبدالله، المفتي الشيخ علي غزاوي، المونسنيور عبده أبو كسم، ورئيسي المحاكم السنية والدرزية القاضيين عساف وفيصل ناصر الدين، إلى جانب عدد من القضاة والمشايخ بينهم الشيخ سليم العيسمي، ، والشيخ سعيد مكارم.وخلال اللقاء، اطّلع شيخ العقل على برنامج عمل اللجنة ونشاطاتها المقبلة، مشيداً بروح التعاون والتلاقي التي تطبع عملها.كما استنكر المجتمعون الاعتداء الإجرامي الذي استهدف مار الياس في ، مؤكدين أن رسالة المرجعيات الروحية ستبقى موحّدة في التأكيد على ثلاثية المحبة والرحمة والحكمة، باعتبارها الدرع الحامي لصون الوطن وتحصينه في وجه الأخطار.