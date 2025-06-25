تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للافتات جرى تعليقها عند مدخل مطار ، وقد حملت إحداها صورة للمُرشد الأعلى السيد وأخرى لأمين عام " " السابق الشهيد .

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وتضمنت إحدى اللافتات عبارة "اليد التي ستمتد إلى سلاحنا سنقطعها"، فيما جاء في لافتة أخرى: "جاهزون نحو قادمون".