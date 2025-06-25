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لبنان

هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!

Lebanon 24
25-06-2025 | 11:47
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للافتات جرى تعليقها عند مدخل مطار رفيق الحريري الدولي، وقد حملت إحداها صورة للمُرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي وأخرى لأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله.
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وتضمنت إحدى اللافتات عبارة "اليد التي ستمتد إلى سلاحنا سنقطعها"، فيما جاء في لافتة أخرى: "جاهزون نحو القدس قادمون".
 
 
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