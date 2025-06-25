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لبنان

قائد الجيش عرض مع السفير الفرسي ووفد بريطاني التطورات

Lebanon 24
25-06-2025 | 11:44
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد أهلغرن على رأس وفد، بحضور السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول.
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كما استقبل العماد هيكل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو يرافقه الملحق العسكري العقيد برونو كوستانتيني.

وتناول البحث خلال اللقاءين الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وكلٍّ من الجيشين البريطاني والفرنسي.

وفي السياق نفسه، استقبل قائد الجيش السفير الأرمني في لبنان فاهان أتابكيان يرافقه الملحق العسكري العقيد أرتور داليبالتيان، حيث تم التطرق إلى العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

كذلك، استقبل النائب ميشال الضاهر، وجرى عرض آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
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