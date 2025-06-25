قائد الجيش عرض مع السفير الفرسي ووفد بريطاني التطورات

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استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري لشؤون الأميرال إدوارد أهلغرن على رأس وفد، بحضور في هايمش كاول.كما استقبل العماد هيكل هيرفيه يرافقه العقيد برونو كوستانتيني.وتناول البحث خلال اللقاءين الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين وكلٍّ من الجيشين والفرنسي.وفي السياق نفسه، استقبل قائد الجيش السفير الأرمني في لبنان فاهان أتابكيان يرافقه الملحق العسكري العقيد أرتور داليبالتيان، حيث تم التطرق إلى العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.كذلك، استقبل النائب ميشال ، وجرى عرض آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.