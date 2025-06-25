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لبنان

صورة موقوف خطير في كسروان.. دربه أشخاص انتموا لـ"داعش"!

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:10
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
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استكمالاً لجهودها في ضبط الامن ومكافحة الإرهاب، تمكّنت دوريّة من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب كسروان بتاريخ 25 حزيران 2025، من توقيف السوري (ح.أ.) دخل قبل يومين خلسة إلى لبنان.
 
 
 
وخلال التحقيق معه، إعترف بإجرائه دورات شرعية وعسكرية مع هيئة "تحرير الشام" بإشراف مدرّبين من جنسيات عربية سبق أن انتموا إلى صفوف "داعش"، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات القضاء المختص.
 
 
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