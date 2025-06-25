صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

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استكمالاً لجهودها في ضبط الامن ومكافحة الإرهاب، تمكّنت دوريّة من - بتاريخ 25 حزيران 2025، من توقيف السوري (ح.أ.) دخل قبل يومين خلسة إلى .