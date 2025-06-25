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لبنان

باسيل استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:23
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إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مقر عام "التيار"، رئيس بلدية بسكنتا أنطوان الهراوي، نائب الرئيس وسام أبو حيدر وعدد من أعضاء البلدية، في حضور النائب السابق إدي معلوف ونائبة الرئيس مارتين نجم كتيلي، منسق قضاء المتن إيلي الخوري، منسق البلدة شربل جدعون ولويس كرم.
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