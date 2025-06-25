باسيل استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد

إستقبل رئيس " " في مقر عام " "، رئيس بلدية بسكنتا أنطوان ، وسام وعدد من أعضاء البلدية، في حضور النائب السابق إدي ونائبة الرئيس مارتين نجم كتيلي، منسق قضاء المتن ، منسق البلدة شربل ولويس كرم.

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