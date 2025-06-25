قائد الجيش زار مديرية المخابرات… تشديد على الجهوزية في ظل دقة المرحلة

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تفقد العماد ، ، حيث كان في استقباله العميد الركن وعدد من ضباط المديرية.وخلال الزيارة، جرى البحث في مهمات المديرية، التحديات التي تواجهها، ومشاريع تطويرها المستقبلية.وأشاد العماد هيكل بأداء المديرية، لا سيما في تنفيذ العمليات الأمنية ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن هذه الجهود تشكّل عنصراً أساسياً في الحفاظ على أمن واستقراره.كما شدد على أهمية الجهوزية والوعي الدائم في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.