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لبنان

قائد الجيش زار مديرية المخابرات… تشديد على الجهوزية في ظل دقة المرحلة

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:10
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تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مديرية المخابرات، حيث كان في استقباله مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي وعدد من ضباط المديرية.
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وخلال الزيارة، جرى البحث في مهمات المديرية، التحديات التي تواجهها، ومشاريع تطويرها المستقبلية.

وأشاد العماد هيكل بأداء المديرية، لا سيما في تنفيذ العمليات الأمنية ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن هذه الجهود تشكّل عنصراً أساسياً في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

كما شدد على أهمية الجهوزية والوعي الدائم في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
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