رعد من أمام السفارة الايرانية: طهران قوة ردع إقليمية في المنطقة

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نظّم " " تجمعاً جماهيرياً أمام السفارة في بئر حسن - ، احتفاءً بما وصفه بـ"انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العدوان والأميركي"، بمشاركة القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي، وعدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وقيادات الحزب، وعوائل وحشد من المواطنين.استُهل اللقاء بتلاوة قرآنية، ثم وقفة مع الأناشيد الوطنية والإيرانية، وأناشيد "حزب الله"، تلاها مجموعة من أناشيد قدمها المنشد حسن حرب، قبل أن يُلقي أحد مجاهدي التعبئة كلمة موجّهة للمرشد السيد علي خامنئي، أكد فيها التمسك بخيار المقاومة.بدوره، أكد صمدي في كلمته أن استطاعت إذلال "الكيان الغاصب" وداعميه، معتبراً أن عملية "الوعد الصادق 3" جاءت بإيعاز من القيادة الإيرانية، وأن بلاده سترد على أي اعتداء بما يتناسب مع حجم التهديد، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني.، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عصية على التبعية والهيمنة، وتستمد قوتها من الله، معتبراً أن الانتصار تحقق بفضل قيادة حكيمة، قوات مسلحة مقتدرة، وشعب متماسك وموحد. وأكد أن حماية مسؤولية أبنائه، وأن لا يمكن أن تشكل قوة ردع في المنطقة، مشيراً إلى أن إيران أثبتت نفسها كقوة ردع إقليمية، مجدداً التأكيد على مركزية القضية .