Advertisement

لبنان

رعد من أمام السفارة الايرانية: طهران قوة ردع إقليمية في المنطقة

Lebanon 24
25-06-2025 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1382638-638864813543234054.png
Doc-P-1382638-638864813543234054.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم "حزب الله" تجمعاً جماهيرياً أمام السفارة الإيرانية في بئر حسن - بيروت، احتفاءً بما وصفه بـ"انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العدوان الإسرائيلي والأميركي"، بمشاركة القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي، وعدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وقيادات الحزب، وعوائل الشهداء وحشد من المواطنين.
Advertisement

استُهل اللقاء بتلاوة قرآنية، ثم وقفة مع الأناشيد الوطنية اللبنانية والإيرانية، وأناشيد "حزب الله"، تلاها مجموعة من أناشيد المقاومة قدمها المنشد حسن حرب، قبل أن يُلقي أحد مجاهدي التعبئة كلمة موجّهة للمرشد الإيراني السيد علي خامنئي، أكد فيها التمسك بخيار المقاومة.

بدوره، أكد صمدي في كلمته أن إيران استطاعت إذلال "الكيان الغاصب" وداعميه، معتبراً أن عملية "الوعد الصادق 3" جاءت بإيعاز من القيادة الإيرانية، وأن بلاده سترد على أي اعتداء بما يتناسب مع حجم التهديد، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني.

من جهته، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عصية على التبعية والهيمنة، وتستمد قوتها من الله، معتبراً أن الانتصار تحقق بفضل قيادة حكيمة، قوات مسلحة مقتدرة، وشعب متماسك وموحد. وأكد أن حماية لبنان مسؤولية أبنائه، وأن إسرائيل لا يمكن أن تشكل قوة ردع في المنطقة، مشيراً إلى أن إيران أثبتت نفسها كقوة ردع إقليمية، مجدداً التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.
مواضيع ذات صلة
رعد: لم نختبر وحدة وطنية ضد العدو.. وإيران أصبحت قوة ردع
lebanon 24
26/06/2025 01:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان وترامب أكدا على أهمية تعزيز قوة ردع حلف شمال الأطلسي
lebanon 24
26/06/2025 01:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": إيران نجحت في فرض توازن ردع وهي في موقع قوة
lebanon 24
26/06/2025 01:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة نورنيوز الإيرانية: سماع انفجارات في إقليم "ألبرز" غرب طهران
lebanon 24
26/06/2025 01:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2025-06-25
17:00 | 2025-06-25
16:55 | 2025-06-25
16:41 | 2025-06-25
16:40 | 2025-06-25
16:12 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24