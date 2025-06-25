رعد من أمام السفارة الايرانية: طهران قوة ردع إقليمية في المنطقة

نظّم "حزب الله
" تجمعاً جماهيرياً أمام السفارة الإيرانية
في بئر حسن - بيروت
، احتفاءً بما وصفه بـ"انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العدوان الإسرائيلي
والأميركي"، بمشاركة القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي، وعدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وقيادات الحزب، وعوائل الشهداء
وحشد من المواطنين.
استُهل اللقاء بتلاوة قرآنية، ثم وقفة مع الأناشيد الوطنية اللبنانية
والإيرانية، وأناشيد "حزب الله"، تلاها مجموعة من أناشيد المقاومة
قدمها المنشد حسن حرب، قبل أن يُلقي أحد مجاهدي التعبئة كلمة موجّهة للمرشد الإيراني
السيد علي خامنئي، أكد فيها التمسك بخيار المقاومة.
بدوره، أكد صمدي في كلمته أن إيران
استطاعت إذلال "الكيان الغاصب" وداعميه، معتبراً أن عملية "الوعد الصادق 3" جاءت بإيعاز من القيادة الإيرانية، وأن بلاده سترد على أي اعتداء بما يتناسب مع حجم التهديد، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني.
من جهته
، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عصية على التبعية والهيمنة، وتستمد قوتها من الله، معتبراً أن الانتصار تحقق بفضل قيادة حكيمة، قوات مسلحة مقتدرة، وشعب متماسك وموحد. وأكد أن حماية لبنان
مسؤولية أبنائه، وأن إسرائيل
لا يمكن أن تشكل قوة ردع في المنطقة، مشيراً إلى أن إيران أثبتت نفسها كقوة ردع إقليمية، مجدداً التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية
.