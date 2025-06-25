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لبنان

مصلحة الليطاني تتحرك: إزالة أولى المخيمات المخالفة لحماية النهر من التلوث

Lebanon 24
25-06-2025 | 13:51
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أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، أنه بناءً على الإنذارات الخطية السابقة بإخلاء 34 مخيمًا غير قانوني للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني ضمن الأملاك العمومية النهرية وبصورة مخالفة، وبناءً على الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بدأت الجهات المعنية بتفكيك أجزاء من المخيم رقم 004 في منطقة زحلة – المعلقة، الذي يديره المدعو عبد الهادي الفريج، وتنظيم عملية الإخلاء، بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ.
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وأوضحت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للإجراءات القانونية والإنذارات الصارمة التي اتخذتها لوقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وحماية الموارد المائية من مصادر التلوث الناجمة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر.

وجددت المصلحة دعوتها لكافة الجهات المعنية، خاصة وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة لاستكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في باقي المخيمات، مشيرة إلى أن تجاوب بعض القائمين على المخيمات مع الإجراءات يشكل خطوة إيجابية يجب استمرارها ضمن الأطر القانونية والإنسانية.

كما أكدت أن أي رفض للإخلاء بعد انتهاء المهلة يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيه للملاحقة وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة.
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